Gensynsglæde på første skoledag i nye lokaler

- Lokalerne er fede!, erklærer Sofie Pedersen om de nye faciliteter, de store eleverne nu har at færdes i.

Gensynsglæden er stor i de nye rammer, som udskolingseleverne på Lynghedeskolen mandag morgen har taget i brug. Nogle glæder sig mest til de nye fag som fysik og kemi, andre til samfundsfag og tilvalg som skolefodbold, madkundskab og billedkunst, og andre igen især til at være sammen med kammeraterne efter lange sommeruger.

Læring

Med det nye byggeri kan Lynghedeskolen omsider samle udskolingseleverne i et moderne læringsmiljø med både små og store rum, specielle katedre, hvide tavler og med kig fra gangen ind i klasserne og over mod Campus Grindsted.

Det eneste, der ikke er på plads til 1. skoledag, er de nye møbler til at hænge ud i. De kommer først om nogle uger. Indtil da må eleverne klare sig med en stol, et bord og et skab til hver.

- I har hutlet jer igennem. Nu har I endelig fået jeres eget sted, og det har I fortjent, lyder det fra skoleleder Dorthe Bønning Møller, som også har et par formaninger med til eleverne.

- I er rollemodeller. Det er jer, de små ser op til. De vil efterligne alt det gode, I gør, så Lynghedeskolen bliver ved med at være et godt sted at være.