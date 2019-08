Generationsskifte: Kirkegaard lader stafetten gå videre

Kurt Kirkegaard A/S er gået i gang med et generationsskifte, som over en årrække skal overlade den fulde styring af virksomheden til næste generation, Claus Kirkegaard.

Billund: Tømrerfirmaet Kurt Kirkegaard A/S, der har hovedkvarter på Kornmarken i Billund, er gået i gang med et generationsskifte. Kurt Kirkegaard, der grundlagde virksomheden, er efterhånden blevet 66 år og er derfor begyndt at forberede næste generation til at tage over. Det bliver i form af hans søn, 42-årige Claus Kirkegaard, som har overtaget 40 procent af aktierne i selskabet. Tanken er, at Claus Kirkegaard i løbet af de kommende fem-syv år vil overtage så meget af ejerskabet, at han til den tid sidder på aktiemajoriteten. - For mig er det afgørende at give mit livsværk godt videre til næste generation, nu hvor firmaet er på toppen igen. Det er naturligvis svært at slippe sit "barn", men når det gives videre i god form og til ens egen søn, er det trods alt meget lettere, siger Claus Kirkegaard.

Kurt Kirkegaard Er født og opvokset i Krogager, hvor han etablerede tømrerfirmaet Kurt Kirkegaard i 1977.



Var medlem af Folketinget for partiet Venstre fra 2005 til 2007.



Har tre børn og bor i dag sammen med folketingsmedlem for Venstre, Anni Matthiesen, i Krogager.

Gode tider I god form var Kurt Kirkegaard A/S ikke i slutningen af 2012, hvor virksomheden gik konkurs og fortsatte i form af en rekonstruktion med et nyt cvr-nummer. Den manøvre kostede omkring 50 medarbejdere deres job, men siden er det gået stødt og roligt fremad for virksomheden. - Det går rigtigt godt. Det er gode tider, og vi har nogle rigtigt gode folk. Tingene flasker sig stille og roligt, konstaterer Claus Kirkegaard. Selvom der endnu går nogle år, inden anden generation formelt er leder af virksomheden, er Claus Kirkegaard gået i gang med at forberede sig. - Jeg er i gang med en ledelsesuddannelse for at få ledelsesværktøjer, og indtil videre vil jeg primært have en funktion som projektleder på såvel erhvervs- som private byggerier, siger Claus Kirkegaard.

Nyt navn Det er ved samme lejlighed besluttet, at virksomhedens to selvstændige afdelinger skifter navn og logo. Tømrervirksomheden kommer til at hedde Kirkegaard Byggeri, mens snedkervirksomheden kommer til at hedde Kirkegaard Woodshop. Kim Søgaard træder ind som administrerende direktør i virksomheden, mens Kurt Kirkegaard vil fortsætte som direktør.