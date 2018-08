Genbrugsbutik sender knap 100.000 kroner til landbrugsskole

Grindsted: Wutomi Genbrug, genbrugsbutikken på Fælledvej 7 i Grindsted, forventer her efter det første år at kunne sende næsten 100.000 kroner til Kurt og Lisbet Terps landbrugsskole WutomiAgri i Mozambigue. Skolen, som blev etableret i 2009, arbejder på at ruste unge til at klare sig som iværksættere ved at drive rentable landbrug.

Overskuddet fra butikken betyder sammen med den kyllingeproduktion, som parret har sat i gang, at landbrugsskolen bevæger sig mod at blive økonomisk bæredygtig.

- Butikken betyder enormt meget, for den er jo en del af vores bæredygtighedsplan. Sammen med overskuddet fra kyllingeproduktionen får vi efterhånden de penge, der er brug for til at drive skolen. Kun når der for eksempel skal bygges nyt, skal vi ud og samle penge ind igen, forklarer Lisbet Terp.