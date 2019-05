Grindsted: Wutomi Genbrug og Stenovnspizza Grindsted på Fælledvej indbyder lørdag den 11. maj til forårsmarked fra klokken 10-13.

Genbrugsbutikken vil i den anledning rykke en masse varer uden for på parkeringspladsen, især ting til haven og cykler.

Samtidig giver man rabat på varer indenfor i butikken.

Pizzeriaet sørger for lidt til maven - også med tilbud til pengepungen.

- Vi gør det for at skabe lidt liv på Fælledvej. Vi oplever stadig, at folk ikke ved, at vi er her i byen, selvom vi har været her halvandet år. Så har vi også mange varer, især cykler, så vi trænger til at få ryddet lidt op, fortæller Edna Vingborg, daglig leder af Wutomi Genbrug.

Wutomi Genbrug støtter arbejdet med WutomiAgri, der startede op i 2009, og som er en landbrugsskole i Mozambique startet og drevet af Fitting-parret Lisbet og Kurt Terp.