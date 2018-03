Genbrug: Intersport indsamler brugte løbesko

- Det her er en anden måde at drive virksomhed på, nemlig at hjælpe nogen og derved bidrage til samfundet, og det er meget tænkeligt at det er noget, som Intersport-kæden vil tage videre. Man har i forvejen stort fokus på Grindsted, fordi vi gør mange ting, som ikke er set andre steder, siger Jens Thrane.

Han ringede til formanden for den lokale Røde Kors, Eva Kristensen, som straks var med på idéen. Problemet i Grindsted er bare, at der ikke er nogen genbrugsbutik.

- Vi sad en dag og brainstormede og kom der på idéen med at indsamle sko. Udgangspunktet var, at vi ville indsamle løbesko, men vi har udvidet det, så vi tager imod alle typer sko, som vi så sender videre til nogle mennesker, der har brug for det, fortæller Kristian Duedahl.

Indtil videre er det planen, at skoindsamlingen kommer til at køre i 14 dage. Der kan folk komme ind til Intersport og aflevere deres brugte sko uden nogen form for købetvang.

Grindsted: Selv om Intersport i Grindsted lever af at sælge sportsudstyr og sko, så er ejerne, Kristian Duedahl og Jens Thrane, også klar til at udføre et stykke humanitært arbejde.

Nyt for Røde Kors

Indsamlingen af sko sammen med Intersport er også helt nyt for Røde Kors.

- Hvis det lykkedes og giver et godt resultat, så er det måske også noget man vil arbejde videre med i Røde Kors. Det er - så vidt jeg ved - første gang at vi laver skoindsamling sammen med en butik. Vi har en gang prøvet at indsamle tøj sammen med Kvickly, siger Eva Kristensen.

Det er ikke tilfældigt, at det lige er blevet sko, som der bliver indsamlet hos Intersport.

- Fodtøj er jo en stor del af vores hverdag, så derfor var det nærliggende, at det netop blev sko. Mange har sko stående, som de ikke længere bruger. Så er det da bedre at give dem videre i stedet for at de står og samler støv og til sidst bliver smidt i skraldespanden, mener Kristian Duedahl.

Rent praktisk kommer det til at foregå sådan, at der er blevet sat et stativ med en stor pose, hvor folk kan komme ind og smide deres sko i. Man skal lige binde snørebåndene sammen, så man er sikker på hvilke sko, der hører sammen. Når sækken er fyldt, kommer Røde Kors i Billund og afhenter den, kører hjem og sorterer det, hvorefter enten sko eller pengene for skoene kommer til at gøre gavn i lande, hvor der er brug for det.

- Vi samler i forvejen tøj ind ind i containere ved Rema 1000 og Fakta, så hvorfor ikke sko. Vi vil gerne have en genbrugsbutik i Grindsted, men lokalerne skal være så store, at der kan være møbler, for det er der, vi tjener pengene, siger Eva Kristensen.