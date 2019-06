Gas drev ind over Legoland: Fire forlystelser blev lukket

BILLUND: Sydøstjyllands Politi fik fredag klokken 12.26 en anmeldelse om udsivende gas fra en lokation på Nordmarksvej. Indsatsleder og forsyningsselskabet blev tilkaldt, og de kunne konstatere, at der var et gasudslip fra en utæt ventil, som sendte gas ud i luften i et område på op til 100 meter væk.

Vinden blæste blandt andet ind over Legoland, hvor fire forlystelser derfor kortvarigt måtte lukkes. En time senere klokken 13.28 var lækagen dog inddæmmet, og ventilen lukket af, hvorfor forlystelserne kunne åbne igen. Ifølge vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi var ingen i fare ved gaslækagen.