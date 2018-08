Garage brændte ned

Grindsted: Brandfolkene fra det lokale brandvæsen fik kort efter klokken 1 natten til tirsdag spoleret deres nattesøvn. Det skete, da der indløb meddelelse om en brand i en garage på Vejle Landevej ved Grindsted.

Garagen endte med at brænde ned til grunden, men Sydøstjyllands Politi oplyser, at der ikke har været fare for, at huset, som garagen lå i forbindelse med, ville ryge med, ligesom heller ingen mennesker kom noget til ved branden.

Politiet skal nu have lavet tekniske undersøgelser, der forhåbentlig kan lede frem til, hvordan branden i garagen er opstået.