Gang i handlerne: 287 huse blev solgt i 2018

- Det er blevet velkendt, at Billund Kommune har mange arbejdspladser og ikke kun hos én virksomhed. Hvis begge har job i kommunen, er det mere nærliggende at flytte, siger Marianne Thomsen.

- En af årsagerne er formentlig, at der for tiden er fantastisk fine finansieringsmuligheder med lave renter. Økonomien er generelt god i Danmark, og det er afgørende, siger Per Terkelsen.

Han understreger, at de gode tider er en landsdækkende tendens, og at det muligvis skyldes de gunstige økonomiske tider.

- Markedet kører rigtigt godt her i området. Der er efterspørgsel på stort set alt, både ejerlejligheder og villaer. Det eneste, det kniber lidt med, er detailbutikkerne, som står ledige, hvilket er lidt problematisk, siger ejendomsmægler Per Terkelsen fra EDC i Grindsted.

Internationale kommer til Billund

Ikke overraskende er det i Billund, at fremgangen er størst. Her har der været 19 procent flere handler i 2018 sammenlignet med 2017, og her er det fortsat mange udlændinge, der vælger at købe hus.

- Omkring en fjerdedel af de handler, vi har haft i Billund, har været til internationale købere, siger Leif Lundgaard fra Estate i Billund.

Mægleren forklarer, at det i høj grad er etableringen af Den Internationale Skole, der har fået internationale familier til at rette sigtekornet mod Billund.

- Praktikken omkring skolen trækker folk til. Det er ikke bare Lego-folk. Det er også folk, der arbejder hos Siemens, Vestas eller i lufthavnen, siger Leif Lundgaard, der også oplever stor fremgang i omegnsbyerne.

- Det er almindelig markedsmekanisme. Når det er for dyrt at bo i Billund, kan man godt bo i Hejnsvig eller i Vorbasse, siger han.