Gamle kvægracer slippes fri på Museumscenter Karensminde

Morsbøl: Det bliver en særlig forårsdag på Museumscenter Karensminde søndag 28. april klokken 10-16

- Foråret er over os, og på Karensminde er markerne sået til, så nu er det på tide, at køerne kommer ud af den mørke stald og lukkes ud på det grønne græs. Det går lystigt til, når køerne slippes fri. De nyder at løbe og springe rundt uden bindsel og tøjr. Karensminde har en fin besætning af gamle, danske husdyrracer, og klokken 13 søndag eftermiddag er der mulighed for at se det jyske kvæg, de røde malkekøer, korthornet kvæg og sortbroget dansk malkerace komme på græs, lyder det i en pressemeddelelse fra museumscenteret.