- Når vi øver op til sådan noget som det her show, så er der kun to ting: Arbejde og musik, nåede Morten lige at fortælle, inden de to skulle sidde klar på scenen.

De to har været kærester i fem år og mødte hinanden på talentlinjen. Selvom musik fylder rigtig meget i hverdagen hjemme i Vandel og Hejnsvig, er de enige om, at musikken fortsat skal dyrkes på hobbyplan.

For 19-årige Maj, trompetist, medlem af Legoland Billund Garden, er det også stort at være med.

Kulturskole- og ungdomsskoleelever fyldte Magion søndag eftermiddag med et brag af et show. Rebecca på fem år og Deveshi på syv ventede spændt på at komme på scenen sammen med Søs Fenger. Foto: André Thorup

Tidsrejse i musik

I år var det fjerde gang, man kunne opleve gallashow i Billund Kommune. Kulturskolen lagde ud i 2012, og siden kom ungdomsskolen med, da de to institutioner blev lagt sammen i 2015. Siden 1. april har de igen været delt op i to, så gallashowet var også en fejring af det fællesskab, som er skabt gennem årene sammen - og som ifølge kulturskoleleder Per Weile Bak vil fortsætte de kommende år.

Han var i hopla og glædede sig over igen at kunne byde velkommen:

- Her er en fantastisk stemning allerede, og det bliver bare bedre og bedre, lød det fra scenen, hvor også unge- og kulturudvalgsformand havde et par ord at sige:

- Jeg glæder mig til at rejse rundt i tiden og høre musik og blive rørt over de minder, musikken vækker. Musik er også en måde at glemme tid og sted, og det er vigtigt i en hverdag, hvor alting går så hurtigt. Jeg er meget stolt over jer og glad for at være her i dag.