Billund: Der har været rekordmange gæster i Lego House denne sommer.

Sådan lyder det fra huset selv, som har offentliggjort besøgstal for uge 30.

Her kom 11.308 gæster igennem tælleapparaterne - det højeste nogensinde siden åbningen af Lego House i 2017.

Forinden denne sommer var rekordugen uge 16 i år, som også var påskeugen. Men den rekord blev altså slået i uge 30, og flere gange har Lego House måtte melde helt udsolgt.

- Gæsterne holder sig heldigvis ikke tilbage med at fortælle om deres oplevelse i Lego House til familie og venner. Rigtig mange deler deres oplevelser via sociale medier, og vi kan tydeligt mærke, at kendskabet til Lego House er steget gennem det sidste år, hvilket jeg er overbevist om, er en af grundene til de flotte besøgstal. Nu har gæsterne en bedre idé om, hvad Lego House er for en størrelse, udtaler Jesper Vilstrup, administrerende direktør i LEGO House, i en pressemeddelelse.