Billund: En eller flere tyve var tirsdag på spil på Ellehammers Allé i Billund. Mellem klokken 10 og 15.15 gik det ud over en personbil, der holdt ved Legoland Holiday Village. Venstre siderude er knust, bilen rodet igennem, og der er stjålet to bærbare Samsung computere og et Sony kamera.

Samme fremgangsmåde er brugt ved tyveriet fra et mobilehome ved Lalandia mellem klokken 14.30 og 20.20. Her er det stjålet et kontant beløb i danske kroner, en sort Apple tablet og en sort Huawei telefon.