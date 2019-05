Gæstedagpleje i Vorbasse splitter vandene: Ny dagplejer kan stå uden børn halvdelen af arbejdstiden

- Derfor kan det blive en meget uhensigtsmæssig løsning. I øjeblikket er der nemlig en overkapacitet af dagplejere i Vorbasse. Èn er således sendt på efteruddannelse som pædagogisk assistent, mens en anden hjælper til i stordagplejen i Billund, forklarer Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, der nødigt vil ud i at skulle afskedige dagplejere på et tidspunkt.

- Jeg synes, der er tale om en utrolig dyr løsning, for i de resterende dage vil dagplejeren ikke have børn, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, der ud af tallene også kan læse, at børnetallet i Vorbasse er faldende.

Nu er den ansatte gået på efterløn. Derfor har et flertal bestående af Ventre og DF i børneudvalget besluttet, at de mindste fremover skal passes af en gæstedagplejer, der er ansat i eget hjem i byen.

For dyr en løsning?

I stedet havde hun gerne fulgt forvaltningens indstilling om, at de mindste kunne blive passet hos dagplejere i Hejnsvig eller Billund.

- Erfaringer viser, at det normalt ikke er et problem, og at det kun ville blive aktuelt, hvis der ikke er plads i Vorbasse, hvor man er god til at melde ind, hvis et barn er sygt eller har ferie, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup.

Majbritt Rasmussen (V) havde gerne set, at gæstedagplejen havde kunnet fortsætte i børnehaven Andedammen, hvor den har ligget i mange år, men det har ikke kunnet lade sig gøre.

- Jeg går ind for nærhedsprincippet. Jeg synes, det er synd for børnene, hvis de skal ud til mange forskellige. Havde vi valgt den anden løsning, havde det været en stor forringelse, siger Majbritt Rasmussen, der vil revurdere løsningen, hvis den viser sig at blive for dyr, og gæstedagplejen kun vil have børn halvdelen af sin arbejdstid.

- Lige nu tyder det på, at børnetallet vil stige, så det krydser jeg fingre for, og så jeg har lyttet til høringssvarene, siger Majbritt Rasmussen.