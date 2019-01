Gåture skal skabe snak og relationer

For at skabe et alternativ til at møde nye mennesker, har Lisbeth Fangel taget initiativ til en walk&talk i Billund.

Turen går mod Netto, hen til rundkørslen og ned ad Møllevej. Undervejs på denne klare mandag aften taler alle med hinanden på kryds og tværs, både på engelsk og dansk. Og det er netop dét, der er hele formålet med gåturen og grunden til, at Lisbeth Fangel for et par uger siden tog initiativ til denne "walk&talk" via Facebook.

- Nogle gange går vi rundt om Legoland, andre gange er der én, der fører an, men vi har ingen faste regler for, hvordan vi gør, forklarer Lisbeth Fangel.

- Vi er omkring seks stykker, der dukker op hver gang, siger Lisbeth Fangel, der er initiativtageren til de halve timers gåture to gange om ugen. Det er forskelligt, hvor de går hen, men denne gang er det én af deltagerne, Lone Lees, der viser vejen.

Denne mandag er det koldt, og vejene er ret glatte, men det har ikke afholdt fem personer fra at møde op.

Billund: I regn og slud møder Lisbeth Fangel troligt op foran Billund Bageri hver mandag og onsdag klokken 19.30. Alle er velkomne til at gøre det samme, uanset hvem man er, hvor gammel man er, og hvor man oprindeligt kommer fra. Formålet er at mødes og gå en tur, bare en halv times tid.

Svært at møde nye mennesker

Selv har Lisbeth Fangel boet i udlandet i mange år, men er netop vendt hjem til Danmark.

- Jeg synes, det kan være svært som tilflytter at komme i kontakt med de lokale. Særligt hvis man kommer fra udlandet til Danmark, er det ikke altid lige let at få skabt venskaber, siger hun og tilføjer:

- Og så bryder jeg mig personligt ikke om at jogge, og derfor er en gåtur et fint alternativ.

En af deltagerne kommer netop fra den anden side af jorden og vil gerne lære flere mennesker at kende.

- Jeg deltager i gåturene, fordi jeg her har mulighed for at møde nye mennesker, og samtidig få noget motion, forklarer Steve Guo, der kommer fra Kina.

Lisbeth Fangel har planer om, at gåturene skal fortsætte lige så længe, der er folk, der støtter op omkring det. Kunne man selv tænke sig at være med, skal man bare dukke op mandag eller onsdag klokken 19.30 ved Billund Bageri, eller man kan skrive til Lisbeth Fangel via Facebook.