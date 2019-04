Gårdens dyr får en særlig plads i påsken på Karensminde

Til påsken hører forskellige traditioner som for eksempel påskeharens æggeløb rundt på gården har påskeharen gemt nogle reder med æg. I hver rede er et æg forsynet med et bogstav, og æggene danner tilsammen et ord.

Grindsted: Museumscenter Karensminde har åbent hele påskeferien, men særlig tirsdag 16. april vil det summe af aktiviteter på den gamle gård. Der er gang i smedjen og træværkstedet, og begge steder er der mulighed for at være med. I smedjen kan man prøve at bøje det glødende jern over ambolten, og i træværkstedet kan man banke en fuglekasse eller et lille stykke legetøj sammen.

Mit navn det står med ...

En anden traditionel i det tidlige forår er at sende et gækkebrev til én, man kender. Kan modtageren af et gækkebrev ikke gætte, hvem der har sendt brevet, siger traditionen, at han skal forære den, der klippede og skrev gækkebrevet, et påskeæg. Det er altså ved at være på høje tid at få lavet et gækkebrev. Derfor er der indrettet et lille papirværksted på Karensminde. Her kan man klippe et gækkebrev. Man kan både få ideer til, hvordan et gækkebrev kan laves, og ideer til, hvad man kan skrive i brevet.

Museumsgården Karensminde er åben alle dage i påskeferien fra lørdag den 13. april til og med mandag 22. april fra kl. 10 til kl. 16. Det er dog kun tirsdag 16. april, at der er aktiviteter på gården ligesom kaffestuen og vaffelboden kun er åben om tirsdagen.