Gå jer til en hjertestarter

Billund: Den 22. april samler Hjerteforeningen ind over hele landet for at skaffe penge til forskning i hjertekarsygdomme. Foreningen lokker med en gratis hjertestarter, hvis foreninger eller grupper kan skaffe indsamlere nok til at dække 30 ruter. Men enkeltpersoner og mindre grupper kan naturligvis også gå ud og samle ind, siger Birgit Lorentsen, formand for Hjerteforeningen Billund Kommune.

Samme dag, som indsamlerne er på gaden, er der indsamlingsshow på fjernsynet om aftenen. TV2 Charlie sender Hjertegalla fra klokken 21, og her kan indsamlerne se, hvor mange penge, der er samlet ind i løbet af dagen, og for lige at sætte trumf på, bliver der også trukket lod om en bil blandt alle, der har været ude og samle ind.