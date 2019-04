Første sæson i 2. division bliver betegnet som tilfredsstillende. Grindsted GIF håber at kunne bygge et ekstra lag på til den kommende sæson og dermed spille med i den sjove ende af tabellen.

Grindsted: De bedste håndboldherrer fra Grindsted GIF lukkede i weekenden sæsonen med en udekamp mod Fredericia HK. Den kamp endte uafgjort efter 23 scoringer til hvert hold, og Grindsted-spillerne kan derfor glæde sig over at have sikret den bedste placering i klubbens historie.

Kampen var uden praktisk betydning, da Grindsted uanset resultatet ville slutte midt i rækken, mens Fredericia akkurat havde klaret sig fri af nedrykning. Friheden udnyttede fredericianerne til i 1. halvleg at være klart bedre end gæsterne, der ikke fik styr på forsvaret og kun på grund af fornuftig afslutning på halvlegen blot var bagud med tre scoringer, da der blev duttet til pause.