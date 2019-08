GGIF gør klar til sæsonens første håndboldskole

Grindsted: De sidste forberedelser er i gang, for at GGIF's Håndboldskole for de mindste spillere kan skydes i gang. Det foregår i Magion 31. august og 1. september. - Vi har valgt at afholde to skoler i løbet af sæsonen. Én skole for U11, U13 og U15 spillere og så en skole for U6 og U9 spillere. Ved at lave den aldersopdeling, kan vi tilpasse træningen til de to forskellige aldersgrupper, fortæller Christina Thorne i en pressemeddelelse.

Hun har været med i planlægningsudvalget fra dengang tanken omkring klubbens egen skole blev luftet i Lynghallen.

- Klubben bruger skolen her i september som en form for sæsonstart, hvor trænere og spillere kan møde hinanden og lære hinanden lidt bedre at kende, inden træningen for alvor går i gang. Og selvom der skal spilles masser af håndbold, så er der i høj grad også en social vinkel, oplyser Christina Thorne.