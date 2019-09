GGIF går efter sejr i sæsonpremieren

Grindsted: Tirsdag aften går håndboldsæsonen for alvor i gang for Grindsted GIF's bedste herrehold, der igen i den kommende sæson spiller i 2. division.

Hjemme i Lynghallen tager holdet imod SGI, der er reservehold til Ribe-Esbjerg HH's ligahold. Selvom holdet er nyoprykker til 2. division, kan der derfor vente en vanskelig modstander.

- Vi glæder os til at komme i gang med sæsonen. Vi har haft en rigtig god opstart, hvor vi har skulle spille vores nye spillere ind på holdet. Der har været en rigtig god udvikling, og vi har fået lagt flere lag på. Nu gælder det dog om at overføre de gode elementer fra træningskampene til turneringskampene, siger træner Flemming Pedersen, der kræver en koncentreret indsats fra sit mandskab, hvis det skal lykkes at tage begge point i sæsonpremieren.

- Vi kender ikke meget til SGI, men vi ved, at det er et meget ungt hold, som kommer med en masse selvtillid fra alle deres sejre sidste år, så vi skal levere en god præstation, hvis vi skal have to point, lyder det fra træneren.