GGIF Håndbold stiller med stærkt U 18 herrehold

Grindsted: Fra den kommende sæson vil der også være et U18 herrehold i GGIF regi. I samarbejde med IKA er det nemlig lykkedes at etablere fundamentet til et U18 hold i forlængelse af det succesfulde herre-senior projekt, som begyndte for to år siden og for kort tid siden kulminerede med en oprykning til 2.division. Michael Steen-Andersen, formand for GGIF Håndbold, glæder sig:

- Vi er rigtig glade for, at vi nu også kan have et U18 hold i klubben og har oplevet rigtig positiv interesse for projektet. Specielt har der været et rigtig godt samarbejde med Billund IF, så vi sikrer, at vi i kommunen har et tilbud til alle, uanset om man vil den elitære vej eller man vil træne 2 gange i ugen, siger han i en pressemeddelelse fra GGIF Håndbold og IKA. Foreløbig er der en stamme på otte spillere og desuden dialog med tre-fire mere, som er interesserede i at være en del af holdet.