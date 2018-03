GEV vandt to priser

Grindsted: På Altibox Danmarks årlige møde for partnerselskaberne modtog GEV Fiber en pris for "Største Kundetilfredshed - fra bestilling til aktivering i 2017" samt en pris for "Bedste udvikling i kundetilfredshed".Så det var et stolt fiberteam - Camilla, Bjarne, Claus og Søren - der kunne vende hjem med de velfortjente hædersbeviser.Grindsted El- og Varmeværk har siden 2005 gjort det muligt for andelshaverne at få en fiberforbindelse. Siden 2009 har Altibox lejet sig ind på forbindelsen og leveret såvel fiber, som TV til kunderne. Modsat de store fiberselskaber, er GEV lokalt forankret, hvilket betyder, at den rette hjælp er lige om hjørnet. Claus Funder og Bjarne Lenger fra GEV har specialiseret sig i at vejlede kunderne i den mest optimale udnyttelse af fiberforbindelsen fra Altibox, skriver GEV i en pressemeddelelse. /EXP