GAS-revy: Solid revy fra GAS-folkene

Og nummeret "Hvem var det, der vandt i dag?", der handler om DBU's etiske råd, hvor de kvindelige medlemmer vil have sejrsråbet "Store patter" i mændenes omklædningsrum ændret. Heller ikke dette nummer kommer for alvor ud over scenekanten, som i år er stillet op på 10. klassecentret. Og det har givet mere plads og det klæder revyen. Det gør Brian Andersen så sandelig også. Jeg ved godt, at jeg har skrevet det før, men gør det gerne igen, for den mand alene kan bære den revy hjem. Allerede i tredje nummer "Ulven kommer", brager den gode Andersen igennem. Denne gang som landmand med sit gevær, klar til at plaffe ulve. Han når at få ramt på både naboens hund, en pædagog og sin ægteviv. Hylende sjovt nummer. Også Jørgen Madsen gør det godt i revyen. I det fjerde nummer "Borgmesterfactor" er Madsen Thomas Blachmann fra X-Factor, og Madsen er så overbevisende, at man ind i mellem tror, at Blachmann er kommet til Grindsted.

Derfor var denne anmelders forventninger sat højt, for hvad kunne de dygtige og gale skuespillere og forfattere dog ikke få ud af dette emne. Men der blev jeg lidt skuffet til generalprøven tirsdag aften. For det var mest instruktøren, der udøvede chikane ved at kalde flere af de mandlige spillere til en "MUS-samtale", hvor han så går lidt for tæt på. Det bliver nu aldrig sjovt for alvor, men måske skulle det heller ikke være det.

Grindsted: GAS-revyen 2018 er hoppet med på "#me too" bølgen om sexchikane, og derfor har revyen undertitlen "#me too".

Hvem har lagt en lort

Borgmester Ib Kristensen (V) er hovedpersonen i femte nummer"Borgmesteren der ville vide, hvem der havde lagt en lort på hans hoved" med Tom Madsen som borgmesteren, der finder ud af, at det var vælgerne, der er de skyldige. Borgmesteren er minsandten også med i det sjette nummer, som handler om, at Ib Kristensen er blevet ridder af dannebrog.

Så indtager Brian Andersen og Tom Madsen scenen i et kækt dansenummer "White men can't dance" - også i ligestillingens navn. Det er et ømt, men vældig underholdende nummer.

Revyens ottende nummer har jeg et noget ambivalent forhold til. Det er "Rotter på loftet", som gør grin med avisens anmelder. Det er uden tvivl et af revyens sjoveste numre, men knap så sjovt, at GAS-folkene får "det vanvittige menneske" indlagt på den lukkede. Det er Mogens Haargaard, der giver den som undertegnede, men han burde måske have fået et lille kursus i det fynske sprog, for det var nu ikke det hele, der sad lige i skabet, men første omgang blev kørt sikkert i hus.

Det eneste jeg ikke helt forstod var, hvad meningen med at genindføre dans i revyen, når man så alligevel ikke gør det helhjertet. I tidligere tiders revy var der dansepiger, der var med til at binde det hele sammen. Det er ikke tilfældet her. Det virker bare umotiveret - på mig.

Anden halvleg er en perlerække af solide og sjove numre. I min optik er det faktisk kun "Cirkus Blå" der er noget tyndt, så alt i alt står GAS-folkene til en flot karakter for årets revy.