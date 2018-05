Fysioterapeut Liset vender tilbage med nyt koncept mod rygsmerter

- Det er et koncept, som skal hjælpe patienter med at mestre deres smerter. Det er beregnet til patienter med tilbagevendende rygproblemer eller rygsmerter. Behandlingerne er øvelser, hvor der er fire niveauer, fortæller Liset Egsgaard.

Det seneste nye

Konceptet er ikke beregnet for patienter med akutte rygproblemer eller smerter. Det er især til patienter med eksempelvis slidgigt i ryggen eller diskusprolaps.

- I dag opererer man først, når der ikke er andre udveje, og man har fundet ud af, at øvelser hjælper lige så godt som operationer. Det landsdækkende koncept er det seneste nye. Det er teknikker til, hvordan man kan håndtere smerter. For smerter er bare kroppens alarm, og man skal lære hvad man gør, når det gør mest ondt. Man skal lære at bevæge sig rigtigt og derved få smertelindring, siger Liset Egsgaard.

Konceptet Glad Ryg er endnu så nyt, at ikke alle fysioterapeuter i landet har nået at være på kursus, så Liset Egsgaard håber på, at hendes klinik i Sdr. Omme kan blive et af de første steder, hvor det nye koncept bliver tilbudt patienter med kroniske rygproblemer.

Hun har haft LE Fysioterapi siden 2012. De første år i det daværende hjem i Hejnsvig. I efteråret 2014 rykkede Lise klinikken ind i lægehuset i Sdr. Omme.