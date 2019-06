Et voldeligt overfald i arbejdstiden var årsag til, at Else Marie Jørgensen blev sygemeldt fra sit job som lærer. På grund af sygemeldingen blev hun for en måned siden varslet afskedigelse af Billund Kommune, men nu er fyringen sat i bero. Arkivfoto: Chresten Bergh

For en måned siden blev Else Marie Jørgensen varslet afskedigelse af Billund Kommune. Den afgørelse er nu sat i bero, efter der er indgået en aftale mellem Else Marie Jørgensen, hendes fagforening og kommunen.

Billund: Smilet er vendt tilbage hos Else Marie Jørgensen. Den 57-årige lærer på BillundSkolen blev for en måned siden ellers varslet afskedigelse af Billund Kommune på grund af for meget sygefravær, men den afgørelse er nu ændret. - Fyringen er stillet i bero, men jeg må ikke udtale mig om det, der ligger til grundlag for aftalen, siger Else Marie Jørgensen. Baggrunden for Else Marie Jørgensens omfattende sygefravær er, at hun i april 2018 blev udsat for et overfald fra en forælder til en af sine elever. Overfaldet resulterede i 40 dages fængsel for forælderen, og sagen har efterfølgende forfulgt Else Marie Jørgensen i en grad, så det i flere omgange har været nødvendigt for hende at sygemelde sig. Fraværet var årsagen til, at hun for en måned siden blev varslet afskedigelse.

Sagen kort I april 2018 blev Else Marie Jørgensen, mens hun sad i forberedelseslokalet på BillundSkolen, opsøgt af en forælder til en elev i 2. klasse. Forælderen var meget utilfreds med Else Marie Jørgensens håndtering af en konflikt mellem nogle børn på legepladsen tidligere samme dag. Forælderen truede Else Marie Jørgensen på livet og forulempede hende fysisk.



Sagen førte til, at Else Marie Jørgensen i flere omgange var sygemeldt. Overfaldsmanden meldte sine børn ud af skolen, men da hun tidligere på foråret lod sit yngste barn indskrive i førskolen på BillundSkolen, begyndte vedkommende atter at have sin gang på skolen. Derfor måtte Else Marie Jørgensen en kort overgang hjemsendes, da skolen ikke kunne garantere for hendes sikkerhed.



Den megen fravær førte til, at Billund Kommune for en måned siden varslede Else Marie Jørgensen afskedigelse. Det er denne afgørelse, der nu er sat i bero.

Årsagen er fortrolig Billund Kommune bekræfter, at Else Marie Jørgensen alligevel ikke kan se frem til en fyring på den anden side af sommerferien. - Der er kommet nye oplysninger frem, som gør, at der er lavet en aftale mellem Danmarks Lærerforening, Else Marie Jørgensen og Billund Kommune om, at afskedigelsen sættes i bero, siger borgmester Ib Kristensen (V), som dog ikke kan komme nærmere ind på årsagen til, at beslutningen nu er ændret. - Når man laver den slags sager, ligger der nogle fortrolighedserklæringer. Derfor kan jeg ikke sige andet, end at afskedigelsen er sat i bero, siger borgmesteren.

Personalepolitik ses efter Politikerne i økonomiudvalget har besluttet, at kommunens personalepolitik skal ses efter i sømmene for at se, om der er forhold, der skal ændres. Det glæder Else Marie Jørgensen, at kommunen vil tage det skridt. - Jeg er rigtig glad for at høre, at der er en politik på vej for alle offentligt ansatte, som handler om en bedre beskyttelse i tilfælde af vold på arbejdspladsen, siger Else Marie Jørgensen, som håber, at andre, der måtte komme i samme situation som hende, i fremtiden vil være bedre beskyttet.