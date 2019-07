Fund af glasskår i grillpølser købt i Vorbasse

SuperBrugsen i Vorbasse har her midt på markedsugen fået en klage over farligt indhold i en grillpølse.

Vorbasse: Onsdag klokken lidt i 20 ved lukketid ringede en yngre kvinde til SuperBrugsen i Vorbasse og fortalte, at hun havde fundet glasskår i en pakke pølser købt samme sted.

Medarbejderen bad kunden komme med varen dagen efter, men da hun dukkede op, var det uden pølsen. Det fortæller brugsuddeler Peter Tolberg, som har sat de ting i gang, han kan på nuværende tidspunkt.

- Uden varen kan Coops kvalitetsafdeling jo ikke kontrollere, om fremmedlegemet kommer fra selve produktionen eller ej, men vi har orienteret dem og fjernet alle andre pølser fra disken med samme produktionstidspunkt, siger brugsuddeleren.

Peter Tolberg er ikke klar over, om kvinden har tænkt sig at komme forbi med pølsen, og indtil da kan han ikke foretage sig yderligere. Han frygter ikke, at der inden anmeldelsen er solgt flere pølser, som kunne indeholde glasskår.

- Sådan noget som det her sker meget sjældent, og jeg har i mine 20 år som uddeler endnu ikke prøvet at skulle sende noget ind til vores kvalitetsafdeling, siger han.