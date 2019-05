12-årige indiske Ridhima og hendes bror på otte var kommet uden deres forældre for at høre mere om Fun Palace.

Billund: Sammen med kunstner Lucy Read sad 12-årige Ridhima og tegnede flag og drager - for drager kunne være en sjov aktivitet på en blæsende dag i Billund. Ridhima var taget alene til mødet sammen med sin otteårige bror Shubh.

- Min far er på forretningsrejse - han kommer hjem i dag, og min mor havde gæster, men skal også være en del af Fun palace, fortæller Ridhima, der flyttede til Billund for tre år siden og går på den internationale skole - og selvom hun også lærer mange mennesker at kende dér, så er Fun palace lidt noget andet:

- Jeg kendte for eksempel ikke Lucy før. Jeg har også forsøgt at præsentere ideen for mine venner på skolen, men de har ikke kunnet i dag, fortæller Ridhima, der godt kan lide kunst og kunsthåndværk. Hendes mor vil gerne lave en workshop om henna børnetatoveringer.

- Hun vil ikke bare lave dem, men vise folk, hvordan de kan gøre det selv, forklarer Ridhima.

For hende er det dét, det hele handler om. Ikke kun at blive underholdt, men at lære noget nyt selv, som man kan bruge til noget.

Hun håber, at endnu flere børn får lyst til at involvere sig i projektet.