Fulderik skabte uro i lufthavnen

Billund: En 43-årig mand fra Vejle-området kom mandag ikke afsted til Norge fra Billund Lufthavn, som han ellers havde planlagt.

Manden, som havde billet til et fly til Oslo, blev nægtet adgang, da han blev skønnet til at være så beruset, at personalet ikke følte sig tryg ved at have ham ombord. Det var dog ikke en beslutning, som den 43-årige mand var specielt tilfreds med, og han optrådte aggressiv og råbende over for personalet. Til slut nåede parterne dog til enighed om, at manden skulle tage et senere fly til Norge.

Hvad de til gengæld ikke nåede til enighed om, var, at han i ventetiden skulle fortsætte med at drikke og på den måde udvide den i forvejen ikke uvæsentlige promille. Hele cirkusset endte derfor med, at en politipatrulje måtte komme til lufthavnen og hente ham for at fragte ham til Vejle. Heller ikke den beslutning var i tråd med den 43-årige mands ønsker, så han satte sig kraftigt imod betjentenes anvisninger. Han fik derfor også lige skaffet sig en sigtelse på halsen for at lægge hindringer for politiets arbejde.

Til slut blev den 43-årige - fortsat under kraftige protester - proppet i en patruljevogn og kørt til Vejle, hvor han folk lov at sove sin brandert ud i detentionen.

Han er er tirsdag blevet løsladt med en bøde - og formentlig med en vis mængde hovedpine. Om han har tænkt sig at at fortsætte turen i retning mod Oslo, melder historien imidlertid ikke noget om.