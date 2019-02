Fulderik kontaktede politiet - og blev selv anholdt

Vorbasse: En 40-årig mand fra Vorbasse vågnede fredag morgen op til tømmermænd af både den fysiske og psykiske slags.

Torsdag aften kort før midnat ringede manden til alarmcentralen og fortalte, at han var blevet kørt ned af en bilist, som desuden skulle have slået ham og givet ham peberspray i hovedet, inden vedkommende var kørt fra stedet.

En sådan anmeldelse fik politiet til at sende en patrulje til Nørregade i Vorbasse, hvor manden befandt sig, men det viste sig, at han ikke var blev kørt ned eller på anden måde udsat for et overfald. Til gengæld var hans promille blevet banket helt op under loftet, og den 40-årige var aggressiv over for både betjentene og de ambulancefolk, der på grund af anmeldelsen var blevet tilkaldt.

Det blev derfor nødvendigt for politiet at anholde manden, som tilsyneladende ikke var tilfreds med den beslutning. Han kaldte i hvert fald betjentene adskillige ting, der ikke egner sig til gentagelse på tryk, og han sikrede sig derfor både en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen samt en sigtelse for upassende sprogbrug over for politiet.

Den 40-årige blev kørt til detentionen, hvor han fik mulighed for at sove sin brandert ud.