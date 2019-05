Hejnsvig: En 59-årig mand kom mandag aften klokken 20.40 kørende på Løvlundvej og havde åbenbart ikke helt styr på retningen. Hans scooter endte i en hæk, hvorpå manden forsvandt ind i et hus. Det var der nogen, der så og kontaktede politiet på grund af mistanke om spritkørsel. Da politiet kom, kunne betjentene konstatere, at manden havde en promille over det tilladte. Han blev anholdt, hans scooter fjernet fra hækken og afleveret på mandens adresse.