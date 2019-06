Fuld litauer spiste tomatpure i Fakta

Sdr. Omme: En 28-årig litauer var tilsyneladende sulten og i besiddelse af nogle højst besynderlige smagsløg, da han kort før klokken 19 torsdag aften gik ind hos Fakta i Sdr. Omme.

Personalet kontaktede politiet, da manden både virkede beruset og gik og spiste af varerne på hylderne. Da et par betjente nåede frem, kunne de konstatere, at manden havde spist indholdet af en tube tomatpure.

Den 28-årige litauer befinder sig i området, fordi han har job som jordbærplukker på et nærliggende sted. Politiet tog derfor kontakt til arbejdsgivere, som sørgede for at tage sig af ham.