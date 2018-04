Frygt for sundheden i Grindsted: Regionen bliver tovholder på muligt forskningsprojekt

Politikerne i Region Syddanmark er blevet enige om at påtage sig en tovholderrolle for at undersøge, om der er forhøjet sundhedsrisiko i Grindsted efter forureningen fra Grindstedværket.

Grindsted: Grindsted-borgernes frygt for deres sundhed må ikke blive en bureaukratisk kastebold.

Det mener politikerne i Region Syddanmark, som har besluttet at tage styrepinden i hånden for at få be- eller afkræftet frygten.

Holdningen var ellers tidligere, at en undersøgelse af sundheden i byen ikke var regionens opgave. Efter et møde med Styrelsen for Patientsikkerhed er regionen dog klar til at lægge penge på bordet

- Styrelsen sagde, at det ikke var en opgave for dem, men måske for nogle andre. Så kunne man bruge tid på at sende det rundt mellem myndigheder uden til gavn for nogen, men det er opgaven for alvorlig til. Derfor siger vi nu, at vi er villige til at påtage os tovholderrollen, siger Stephanie Lose (V), formand for Region Syddanmark.

Håbet var, at der i sundhedsregistrene lå nok data nok, til at man kunne se, om borgere i Grindsted har større risiko for at få livsfarlige sygdomme som kræft og ALS. Svaret fra Styrelsen for Patientsikkerhed var dog, at det kunne man ikke bare trække ud. Det ville kræve sit eget forskningsprojekt.