Frygt for hvidvask af sorte penge: Julens Glæde lukker ned i Vorbasse

Nu er det slut med Julens Glæde i Vorbasse. Fra årsskiftet bliver den afskaffet af ny EU-lovgivning, så folk ikke kommer i tanke om at vaske sorte penge hvide i ordningen. Helle Dam Kristensen, der har stået bag indsamlingen, kalder forbuddet fuldstændig grotesk.

Vorbasse: Julens Glæde i Vorbasse lukker fra årsskiftet. Forhåbentlig vil den barnlige juleglæde over pebernødder, julestjerner og julehistorier bestå hos både børn og voksne i landsbyen, men indsamlingsordningen Julens Glæde lader til at skulle gå over i historien. Ny EU-lovgivning skal nemlig nu forhindre, at almindelige mennesker med et ønske om at spare lidt ekstra kroner op til julens søde tid, bruger ordningen til at vaske sorte penge hvide. Julens Glæde har eksisteret siden 1943, og Helle Dam Kristensen har i de seneste godt 10 år stået for indsamlingen i byen hver 14. dag, og hun er både ked af det, forarget, vred - og ja, en smule målløs ligesom de 115 sparere, der er i Vorbasse. - Sidste år sparede vi 507.000 kroner sammen for de 115 sparere. I gennemsnit giver det 4000-5000 kroner per sparer - altså er der tale om pebernødder. Jeg vil sige, at det er de få store idioter, der ødelægger det hele for mange små, siger Helle Dam Kristensen, der beskriver hele situationen som værende dybt godnat og helt uden mening.

Hvidvaskloven Hvidvaskloven er baseret på EU's fjerde Hvidvaskdirektiv.Det grundlæggende princip i loven er, at virksomheder og banker skal kende deres kunder og kundernes formål - dette gælder også foreninger. Formålet er at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme.



Finanstilsynet udsendte i slutningen af 2018 en vejledning i loven til bankerne. Det er den, som nu får Sparekassen Kronjylland til at lukke for Julens Glæder i Vorbasse.

Flere steder i landet Helt praktisk foregår Julens Glæde på den måde, at Helle Dam Kristensen hver 14. dag går rundt til sine sparere, som giver hende et beløb, der sættes ind på en konto i den lokale sparekasse, som også tæller beløbet efter. Pengene bliver sidst i november eller først i december udbetalt til indbetaleren. Således har man over året sørget for at sætte lidt til side til julemåneden, som man af erfaring godt ved kan komme til at koste lidt ekstra. Julens Glæde er ikke kun et Vorbasse-fænomen, men eksisterer flere steder i landet, og Helle Dam Kristensen har haft kontakt til foreninger i både Fakse og på Fyn. Også de bliver lukket ned fra årsskiftet. - Vi har fået at vide, at det er et udspring i forhold til Danske Bank, og det er et værn mod, at der bliver indbetalt sorte penge, siger Helle Dam Kristensen. Hun forstår ikke logikken, for hver indbetaling er på højest 200 kroner hver 14. dag. - Det er jo så lidt, konstaterer hun, der mener, at ordningen stadig har sin berettigelse i nyere tid: - Man kan selvfølgelig godt have en konto i banken, men den kan du hæve af og flytte rundt på. Denne her kommer først til udbetaling til jul, medmindre man flytter fra byen eller dør, forklarer Helle Dam Kristensen.

Mobilepay er for dyrt Hun har gjort sit for at redde trådene ud: - Vi har undersøgt, om vi kunne gøre det via mobilepay, og det måtte vi egentlig godt, men kun til en vis grænse, for man må ikke give nogen penge, uden der er ydet en vare i den anden ende, men jeg måtte så stadig ikke samle ind hos dem, der ikke har mobilepay, og desuden ville det blive for dyrt i diverse gebyrer, fortæller Helle Dam Kristensen, der dog har fået lov til at færdiggøre Julens Glæde i år. - Så holder vi nok en generalforsamling for at takke af, og så bliver jeg nok lidt rørstrømsk, for nu har jeg gået rundt til folk hver 14. dag i over 10 år og snakket med dem. Det kommer jeg til at mangle, så jeg skal nok finde en strikkeklub nu - jeg kan bare ikke strikke.