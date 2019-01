Frivillige søges: Doktor Hansens Hus åbner sidst i marts

Lene Brandstrup åbner snart Doktor Hansens Hus. Flere frivillige er velkomne til at være med til at skabe den midtbyoase, som hun drømmer om.

Grindsted: 20 frivillige har allerede meldt sig, og sidst i marts får endnu flere muligheden for at komme på banen. Apoteker Lene Brandstrup er efter en lang renoveringsperiode snart klar til at åbne Doktor Hansens Hus, den tidligere museumsbygning i Borgergade, opkaldt efter den første læge, som boede og arbejdede her. Målet er at skabe en oase midt i Grindsted.

Huset indeholder blandt andet en 12.000 bind stor bogsamling fra Vagner Lund, yngste søn af Grindstedfotografen Hans Lund, hvis mange fotografier har fortalt en historie om Grindsteds rivende udvikling i begyndelsen af sidste århundrede. Bogsamlingen er næsten kommet på plads, og stueetagen er ved at være møbleret.

Fredag den 29. marts i forbindelse med et open by night-arrangement åbner Lene Brandstrup Doktor Hansens Hus.

- Her vil jeg fortælle om, hvad jeg forestiller mig med huset og om de opgaver, som stadig mangler at blive løst, siger Lene Brandstrup.