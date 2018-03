Frivillige gør speedwaybanen klar til sæsonstart

Nye regler betyder, at banderne skal være fleksible i andet og fjerde sving. Det løser Grindsted Speedwayklub ved at nedsætte nogle jernstolper, der kan få banderne til at give sig nogle centimeter. Foto: Chresten Bergh

Det kræver meget arbejde at gøre Grindsted Speedwaybane klar til den nye sæson. En gruppe af speedwayklubbens medlemmer bruger mange frivillige timer på arbejdet.

Grindsted: Det er koldt påskelørdag. Det forhindrer dog ikke omkring 10 frivillige i at møde op på Grindsted Speedwaybane på Blåbjergvej for at knokle for at gøre banen klar til sæsonstart. Alene selve kørebanen har en person allerede brugt mere end en dag på at få gjort klar, og imens arbejder en flok andre på at få ordnet en masse ting rundt om den. Eksempelvis bliver der brugt meget tid og energi på at renovere banderne. Det skulle gerne få den betydning, at kørerne ikke kommer så slemt til skade, hvis de kører galt og brager ind i banden. - Der er kommet nogle nye regler om, at banderne skal være fleksible i det andet og det fjerde sving. Det er åbenbart der, de kører mest galt, fortæller Poul Erik Pedersen alias Polle, som har ansvaret for områderne uden for selve kørebanen.

Første hjemmematch Første gang der i den nye sæson bliver gasset op til hjemmematch i Metal Speedway League er onsdag den 2. maj, hvor Slangerup kommer på besøg. Den match begynder klokken 18.30.



Sædvanligvis kommer der omkring 1000 tilskuere, når Grindsted Speedwayklub dyster på hjemmebane. Billund Kommune har for vane at sponsorere årets første hjemmematch og dermed invitere folk gratis til speedway, hvilket plejer at betyde et tilskuertal på mellem 2500 og 3000.

Nyt VIP-lokale på vej Udover banderne, som fremover kan give sig nogle centimeter, kan brugerne af speedwaybanen se frem til nogle nye og bedre faciliteter. En række opstillede containere giver masser af kvadratmeter i to etager. Øverst vil der være mulighed for, at speedwayklubbens sponsorer inden løbene kan få en bid mad og se speedway fra en glimrende vinkel. - Vi skal have et køkken og en balkon i hele containerens længde, så folk kan gå derud og kigge ud over banen. Herfra vil der være en fantastisk udsigt til at stå og se speedway, siger Poul Erik Pedersen, som også på den nederste etage har meget arbejde forude. - Den nederste container deler vi op, så der bliver plads til omklædning til både hjemme- og udeholdet, og så bliver der toiletfaciliteter i den anden side, siger han.

Banen er vigtigst Endnu er begge etager i containerne blot tomme rum. En række lokale håndværksfirmaer giver en hjælpende hånd med projektet, så der kan blive lagt gulv og efterfølgende lavet omklædningsrum med de nødvendige toilet- og badeforhold. Det er dog ikke dette arbejde, som står forrest i køen. Første match i Metal Speedway League er onsdag den 2. maj, og til den tid vil de nye lokaler ikke være helt klar. Der er andre ting, som i første omgang er vigtigere. - Banen er det vigtigste, for så kan de begynde at træne. Så kan vi begynde at koncentrere os om projektet i containeren bagefter, siger Poul Erik Pedersen.