Frivillige fra Kræftens Bekæmpelse gav gode råd om beskyttelse

Billund: I forbindelse med TrygFonden og Kræftens Bekæmpelses kampagne "Skru ned for solen mellem 12 & 15" var et hold frivillige på besøg i børnehaverne Den Internationale, Træstubben, Trætoppen og Klatretræet i Billund for at tale med børn og voksne om, hvordan de bedst beskytter sig i solen.

- Det er særlig vigtigt, at vi lærer børn om solbeskyttelse og sunde solvaner fra de er helt små. Jo tidligere man udsættes for megen uv-stråling og skoldninger, desto større er risikoen nemlig for at udvikle kræft i huden senere i livet, fortæller projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne Peter Dalum, i en pressemeddelelse.