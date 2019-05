Friskoler vil miste 1,8 millioner kroner ved lavere tilskud

- Men det er ærgerligt, at der er den misforståelse i valgkampen, at de frie grundskoler koster samfundet ekstra. Samfundet betaler jo kun 76 procent. Resten er forældrebetaling. Så hvis man ved at ændre tilskuddet, fratager nogle børn muligheden for at gå på en fri grundskole, får man jo 100 procent af udgiften i folkeskolen.

Grindsted Privatskole står til at miste 580.000 kroner årligt. Skoleleder Annette Lundgaard vil vente og se tiden an, før hun kan kommentere betydningen af forslaget for skolen.

- Det er ikke rart. Det vil betyde, at vi får svært ved at få økonomien til at løbe rundt. Det vil vi ikke kunne spare, uden at skulle hæve forældrebetalingen, siger Johan Andersen, leder af Filskov Friskole.

Socialdemokratiet mener, at privatskoler i dag bliver overbetalt, og partiet foreslår derfor at sænke tilskuddet til skolerne.Friskoler får i dag 76 procent af udgiften til folkeskoler i statsstøtte. Resten er forældrebetalt. Socialdemokratiet foreslår, at procenten skal ned på 71. Her midt i valgkampen er partiet kommet med en tilføjelse om, at procenten ikke skal sættes ned i yderkommuner - uden dog at definere hvilke det er.

S: Vigtig med balance

Troels Ravn, nuværende MF'er og lokal kandidat for Socialdemokratiet, forsvarer princippet i forslaget:

- Folkeskolernes økonomi er blevet dårligere, og regeringen har samtidig hævet tilskuddet til privatskolerne. Den prioritering er skadelig for vores ønske om, at børn skal have lige gode muligheder for at uddanne sig. Vi ønsker at genskabe balancen.

Han pointerer dog, at partiet er kommet med en vigtig opblødning for de lokale friskoler:

- Vi ønsker ikke at lukke nogen friskoler. Debatten har vist, at der er himmelvid forskel på en friskole i et landdistrikt, som tager et socialt ansvar, fordi områdets folkeskole er lukket som følge af Løkkes kommunalreform, og så på en stor privatskole i byerne, hvor man akkumulerer store overskud uden at påtage sig et socialt ansvar. Derfor vi vi gerne gå til forhandlingerne med, at vi skal have et differentieret tilskud. Friskoler i yderkommuner eller i områder, hvor der ikke er en folkeskole i nærheden, bør blive friholdt for et lavere tilskud.