Frisams årelange drøm om et frivilligcenter: Statslig pulje kan være løsningen

Frisam håber, at man med statslig støtte endelig kan få opfyldt drømmen om et frivilligcenter.

Billund Kommune: Et frivilligcenter har gennem mange år været et ønske blandt de lokale foreninger. Nu er drømmen tættere på end nogensinde.

For at gøre vilkårene nemmere for frivilligt arbejde har Socialstyrelsen nemlig afsat en pulje til at få etableret nye frivilligcentre i Danmark. I Frisam i Grindsted, som er et mødested for frivillige foreninger i byen, har man set sig varm på puljen. Udfordringen er, at der kun er penge til to nye centre i puljen, eftersom staten går ind og hjælper med økonomien i hele to år.

- Så vi er slet ikke sikre på at blive udvalgt, men vi har knoklet for at skrive så god en ansøgning som overhovedet muligt. Puljen bliver først udbudt om to år igen, og det er lige nu, vi har momentum i det frivillige arbejde, siger Anne Eriksen, formand i Frisam.

- Det vigtige ved et frivilligcenter er ikke så meget murstenene, men muligheden for at ansætte en centerleder, der kan tage sig af det arbejde, som det er vanskeligt at nå for frivillige i det daglige, tilføjer Anne Eriksen.

Det gælder blandt andet hjælp med at søge penge til foreningernes aktiviteter, skaffe lokaler til arrangementer samt holde kurser for de frivillige.