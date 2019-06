Grindsted: Frisam er blevet til Frivilligcenter Billund og har fået ny adresse på Nymarksvej. Her har Billund Kommunes handicapafdeling i mange år haft forskellige værksteder, hvoraf en del er flyttet ud på Lindegården. Dermed er der blevet plads til alle de frivillige, som på den nye adresse får langt flere muligheder for at folde sig ud. Her er flere kontorer, mødelokaler, en kantine, der kan bruges efter klokken 15 samt en foldedør, der kan slås op, så det nye frivilligcenter også kan være ramme om møder med mange deltagere.

Lokalerne på Nymarksvej er Billund Kommunes. Det er således også kommunen, der betaler huslejen, så stedet kan bruges gratis af alle de 50 foreninger, der er medlem af Frivilligcenter Billund.

- Den ordning er vi rigtig glade for. Tidligere levede vi jo af paragraf 18-midler, som jo egentlig skulle gå til foreningerne, siger formand Anne Eriksen.