Friklinikken i Grindsted stopper med plastikkirugi

Fra 1. juli er det slut med plastikkirurgi på Friklinikken i Grindsted. Patienterne skal i stedet behandles på Sydvestjysk Sygehus, som bliver en del af speciallægeuddannelsen i plastikkirurgi.

Grindsted: Friklinikken i Grindsted skal i gang med at finde andre patienter end de cirka 500 årlige plastikkirurgiske patienter, den indtil nu har haft. Fra den 30. juni skal patienter, der skal under kniven for blandt andet stritører og hængende øjenlåg, behandles på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsted. Det er et skifte, der glæder Per Busk, administrerende direktør på SVS. - Det vil jo styrke vores plastikkirurgiske funktion i både Grindsted og Esbjerg, og det er vi selvfølgelig glade for. Baggrunden er, at vi har en meget kort venteliste indenfor plastikkirurgi, siger han.

Til det private? Sydvestjysk Sygehus har dog ikke kapacitet til at behandle alle plastikkirurgiske patienter. I 2018 blev 49 patienter således sendt videre til privathospitaler, hvilket kostede det offentlige 1,3 millioner kroner. Det fremgår af en aktindsigt, JydskeVestkysten har søgt. - Per Busk, når SVS i forvejen har sendt 49 patienter til privathospitaler, hvordan vil I så klare de ekstra patienter, der kommer fra Friklinikken? - Langt de fleste af de patienter, vi har udvisiteret til privathospitaler, er en form for behandling, som Friklinikken ikke tager sig af. Det drejer sig om dem, der efter et meget stort vægttab skal have fjernet rigtig meget maveskind. Det er en form for behandling, som kun kan foregå hos os - eller på et privathospital, ikke på Friklinikken.

SVS bliver uddannelssted Når Per Busk er sikker på, at Sydvestjysk Sygehus uden problemer kan overtage de plastikkirurgiske patienter fra Friklinikken, skyldes det også, at sygehuset i Esbjerg og Grindsted fra sommerferien bliver en del af uddannelsen til speciallæge i plastikkirurgi. - Det betyder, at vi får tilført ekstra resurser, og derfor mener vi, at vi kan varetage den opgave, som Friklinikken har i dag, siger han. På Friklinikken er man klar til nye udfordringer: - Når vi mister den ene slags patienter, så kan vi skrue op for nogle andre områder. Det er dybest set det, vi er her for, siger klinikchef Torsten Wentzer Licht.