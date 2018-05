Friklinikken har fundet sin nye chef

Det særlige ved Friklinikken er, at den leverer ekstra kapacitet, når de øvrige sygehuse ikke kan følge med og har lange ventetider indenfor bestemte områder. Friklinikken er derfor kendetegnet ved, at den hurtigt kan åbne og lukke funktioner, så patienterne hurtigere kan komme til.

- Det er nogle rigtig dygtige og engagerede medarbejdere, der er på Friklinikken, og jeg er både stolt og glad over, at jeg har fået lov til at fortsætte det arbejde vi satte i gang, da vi flyttede fra Give til Grindsted. Et arbejde, hvor vi fokuserer benhårdt på at levere høj kvalitet og give patienterne en rigtig god oplevelse gennem hele forløbet, lyder det fra Torsten Wentzer Licht i en pressemeddelelse.

41-årige Torsten Wentzer Licht, der blandt andet har været overlæge på smerteklinikken i Friklinikken, har siden december 2017 været konstitueret leder af Friklinikken. Han glæder sig over, at han snart kan slå en streg over ordet "konstitueret."

Friklinikken fungerer som selvstændig sygehusenhed med egen ledelse og reference direkte til koncerndirektøren.Lægestaben består af 10-15 speciallæger alt efter aktivitet samt 20 sundhedskoordinatorer. Friklinikken tilbyder en stribe forskellige former for undersøgelser, behandlinger og operationer.

Gnidningsfri flytning

Ved årsskiftet flyttede Region Syddanmarks Friklinik fra Give til Grindsted, og en af Torsten Wentzer Lichts største opgaver som konstitueret klinikchef var derfor at medvirke til, at flytningen gik så gnidningsfrit som muligt og til mindst mulig gene for medarbejdere og patienter.

- Der er ingen tvivl om, at det var en stor opgave at flytte et lille sygehus, som Friklinikken jo er, samtidig med, at driften skulle opretholdes. Men det gik rigtig godt, og jeg er helt tryg ved, at både patienter og medarbejdere får en god, driftsorienteret og visionær leder i Torsten Wentzer Licht, som kan løfte opgaven med at udvikle Friklinikken og som deler regionens ambitioner om et sundhedsvæsen af høj kvalitet med fokus på den enkelte patient, siger koncerndirektør Rikke Vestergaard i en pressemeddelelse.