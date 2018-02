Friklinikken fravælger medicinsk cannabis

Det betyder dog ikke, at alle læger er sprunget til og nu udskriver medicinsk cannabis i lange baner. Friklinikken i Grindsted er et af de behandlingssteder, som har fravalgt at tilbyde patienterne medicinsk cannabis.

Grindsted: Hash, pot, pind, weed, ju, marihuana. Kært barn har mange navne, og disse er blot nogle af betegnelserne for det stof, som kan udvindes af planten Cannabis Sativa, som det siden nytår har været lovligt at bruge nogle steder i sundhedsvæsenet.

Vi har i hundredvis af patienter, som har været på det sorte marked for at prøve cannabis og konstateret, at det ikke hjælper. Der er succeshistorier, ja, men cannabis er ikke løsningen på alt.

Folketinget vedtog før jul et lovforslag, der fra årsskiftet satte gang i et fireårigt forsøgsordning med medicinsk cannabis, en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige.Gennem ordningen kan patienter med sklerose, rygmarvsskader og kroniske smerter samt patienter med kvalme efter kemoterapi få adgang til cannabis. I løbet af den første måned med forsøget blev der udskrevet 111 recepter på medicinsk cannabis.

Skeptiske læger

Klinikchefen i Grindsted ærgrer sig derfor over, at politikerne har sat gang i et forsøg, som lige nu ligger hos den enkelte praktiserende læge. Lægernes faglige organisation, Dansk Selskab for Almen Medicin, er dog meget skeptisk, og det forstår Torsten Wentzer Licht godt.

- Forsøget skulle have kørt hos sådan nogle os, fordi vi har specialviden og kunne have bidraget med forskningsmæssige data, som er valide, og som man efterfølgende ville kunne bruge til noget. Det, der sker nu, at der sidder en praktiserende læge i eksempelvis Lemvig og i Nakskov, som udskriver recepterne, men man har ikke sikret sig, at de indrapporterer eventuelle bivirkninger på samme måde. Det kan vi ikke bruge til noget, og det vil vi ikke være med til, fastslår Torsten Wentzer Licht.