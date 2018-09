Frihavnen-sagen kort

De nuværende beboere på Frihavnen har fået en stor huslejestigning for at lappe det hul, der gennem en længere årrække er opstået i regnskabet.



Beboerne kunne være sluppet med en meget lavere huslejestigning, hvis huslejen gennem årene havde været tidssvarende



Sagen bølgede frem og tilbage i det politiske system, men på bundlinjen står, at der skal rettes op på regnskabet. Den regning kunne kun lande et sted: Hos beboerne. Det betød, at nogle beboere blev ramt af en stigning i huslejen på mere end 22 procent.



Det er en beslutning, som Ældre Sagens jurister for tiden ser nærmere på. Hvis ikke Ældre Sagen ender med at indbringe sagen for Ankestyrelsen, vil pårørende- og beboerforeningen på Frihavnen selv indbringe sagen.