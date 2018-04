Frihavnens beboere får huslejestigning

Juristerne vandt slaget om huslejestigningen på Frihavnen, selv om flere i Billund Byråd opfordrede til at fortolke loven på en anden måde. Det sidste ord er næppe sagt i denne sag, idet bruger-pårørenderådet nu får hjælp af Ældresagen

Vorbasse: Står det til et flertal i Billund Byråd, er der kun ét sted at sende regningen for et gammelt underskud og en ny renovering hen, og det er til beboerne på Frihavnen. De skal nu betale op mod 1100 kroner mere om måneden, fordi der skal rettes op på et underskud, som plejeboligerne har kørt med længe. Ifølge et notat har der dog været taget initiativ til at nedbringe underskuddet flere gange i perioden 2010-2016. Det fremgår dog ikke, hvorfor der ikke er sket nogen gældsnedskrivning, og hvem der har ansvaret for, at regningen nu ender hos de nuværende beboere. De skal desuden betale en del af en ombygning.

Sagen kort De nuværende beboere på Frihavnen får en stor huslejestigning for at lappe det hul, der gennem en længere årrække er opstået i regnskabet..



Beboerne kunne ifølge et notat fra kommunen være sluppet med en lavere huslejestigning, hvis huslejen gennem årene havde været tidssvarende.



Sagen har siden efteråret bølget gennem det politiske system, men på bundlinjen står, at der skal rettes op på regnskabet. Den regning lander hos beboerne.

Møgsagen Igen tirsdag aften lød ord som "uanstændigt", "træls" og "møgsag" i byrådssalen. Arne Spangfort (S) opfordrede forsamlingen til at stemme med hjertet og imod indstillingen om huslejestigningen. Det samme gjorde Henning Sejer Madsen (DF), som syntes, at byrådet havde lige lovlig travlt med at børste støvet af egne skuldre. Allan Munk Nielsen (K) pegede på, at begrebet "ordentlighed" burde få byrådet til at komme beboerne i møde. Imod dette forfægtede Venstre (minus Jørn Poulsen), Socialdemokraterne (minus Arne Spangfort) samt Radikale Venstre det synspunkt, at alle sten er vendt i denne sag, og at der ikke er mere at gøre, altså at der med loven i hånden ikke er andre muligheder end at give beboerne den huslejestigning.