Frihaven får igen huslejestigning: - Der er ingen vej uden om

Plejecenter Frihavnen i Vorbasse får igen en huslejestigning. "Uundgåeligt!, siger et flertal i byrådet.

Vorbasse: Hvad er ret og rimeligt? Er det rimeligt igen at give beboerne på Frihavnen en højere husleje, eller ville det være mere fair at holde huslejen i ro, selvom det betyder, at afdelingens regnskab så ville være i - ulovligt - underskud?

Huslejerne på Vorbasses plejecenter er i forvejen steget med op til over 20 procent for nylig. En stigning på 4,29 procent eller lige under 300 kroner om måneden har beboermødet sagt nej til, og det er den beslutning, som nu bliver overtrumfet af byrådet: Byrådet er øverste myndighed, og Frihavnen må ikke drives med underskud. Derfor skal huslejen stige. Punktum.

Det lyder enkelt, men det var det langt fra i byrådssalen tirsdag aften.

- Vi har vendt alt for at se, om vi kan holde huslejen i ro. Men der er ingen lovlig løsning, for afdelingen skal køre rundt. I Venstre synes vi ikke det er rart, men der er ingen vej uden om, lød det fra Robert Terkelsen.