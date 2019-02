FriSam flytter og bliver til Frivilligcenter Billund

Billund Kommune: Foråret kommer til at byde på store foreninger hos FriSam i Grindsted.

FriSam, der er en paraplyorganisation for de frivillige sociale foreninger i Billund Kommune, har hidtil hørt hjemme på Banegårdsvej i Grindsted, men her er pladsen blevet for trang, og der er nu blevet mulighed for at rykke til nye og større lokaler på Nymarksvej 10 i Grindsted.

Det er en mulighed, som straks er blevet grebet, og hos FriSam er håbet, at det vil give medlemmerne bedre mulighed for at kunne gøre brug af organisationens faciliteter.

- Vi får dermed adgang til større lokaler og kantinefaciliteter. Det glæder os, at medlemsforeningerne nu vil få gavn af at kunne holde møder, der omfatter flere end de maksimalt 15 deltagere, der har været mulighed for i vores nuværende lokaler på Banegårdsvej, siger Anne Eriksen, der er formand for FriSam.