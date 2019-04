Alligevel mener han, at restauranter og butikker med et andet indhold end det, der er i forvejen, kunne få kronede dage.

- Med Lego House er der også kommet langt mere traffik gennem byen, så jeg tænker, der er et potentiale, siger Stephen Powell, der er bevidst om, at lokale butikker er udfordrede.

Med fire pizza- og kebabsteder i byen oplever han ikke ret meget variation - samtidig oplever han, at mange - både danskere og internationale - tager til Kolding og Vejle for at shoppe og mødes, og ikke mindst er der hektisk aktivitet med at hente pakker på posthuset på Shell.

Ønskerne for fremtidens butikker i Billund har netop været debatteret livligt i Facebook-gruppen "Billunds Internationals and Friends", hvor administrator Stephan Powell har fået næsten 200 kommentarer, der går på ønsker til Billunds fremtidig midtby.

Billund: Mens nye byggerier skyder op i Billund med kommende butikslokaler til leje, fortsætter en årelang diskussion - både på sociale medier, men også mennesker imellem: Hvilke butikker kommer der fremover til at være i Billund, og fortsætter det med at være mere af det samme?

På Facebook-siden "Billund Internationals and Friends" roser mange Espresso House ved Lalandia, der dog kun har åbnet om sommeren.Ønsker til nytænkning går på en pub eller en cafe med tilhørende bogsalg. Det skal dog helst være et sted, der ikke er del af en kæde. Der er også ønsker om helsekost eller et sted, hvor man kan drikke frugt- og grøntsagsjuicer, og en butik uden brug af plastik til indpakning. Der nævnes desuden restauranter, der ikke har pizza på menuen, legetøj, børnetøjs- og sko- og tøjbutikker.

Sker meget i Billund

Han efterlyser kommunikation fra bygherrerne om de fremtidige visioner:

- For jeg er sikker på, at der er en plan og en vision, og måske er det heller ikke muligt at melde ting ud endnu, fordi der skal forhandles færdigt, siger han, der anser Billund som et spændende sted at bo og gerne involverer sig.

Kunne han tale bedre dansk, ville han heller ikke tøve med at blande sig i dansk lokalpolitik.

- Jeg vil nødigt, at Billund kommer ud i det samme som Grindsted, hvor der er mange tomme butikker, men det tror jeg heller ikke er tilfældet, for der sker så meget i Billund, siger han - og nævner det kommende Lego Campus.

Billunds Internationals and Friends på facebook har godt 2500 medlemmer.