Fremgang i Grindsted Cykel Motion: Cykel-events får flere ud på landevejene

Billund Kommune: Grindsted Cykel Motion har godt kunnet mærke, at Billund Kommune med flere har sat cykling på dagsordenen i kommunen. Siden DM-ugen først på sommeren i 2017 har cykelklubben oplevet en fremgang i medlemmer på 20-25 personer. Det er typisk voksne, etablerede mennesker, der begynder at cykle, og det er de nye, der har meldt sig på banen, også.

- At der er cykelevents giver noget synlighed, og vi havde da også en forhåbning og en forventning om, at det ville smitte af, siger Keld Bøgh, der sidder i udvalget for det nye cykelløb, Gran Fondo, der til juni bringer omkring 1000 cykelryttere til byen.

- Vi er nu 140 medlemmer, og det gør selvfølgelig, at vi kan gøre noget mere for medlemmerne, fordi der er flere kontingentkroner. Vi har fået en bredere palette, siger Keld Bøgh, men når der endnu engang kommer cykelløb til byen er det klubben, der er med på sidelinjen som arrangør.

- Vi bliver tovholdere og skal også ud at rekruttere hjælp fra andre foreninger - vi får nok brug for et par hundrede medhjælpere, siger han, der synes, det er svært at sammenligne Gran Fondo med DM-ugen, for det er to vidt forskellige ting.