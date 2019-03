Freja og Mia Vinding vandt begge guld ved stævne på Fyn

Grindsted: Tvillingerne Freja og Mia Vinding (16 år) spiller begge i Grindsted badmintonklub. Og det var som repræsentanter for klubben, at de i den forgangne weekend hjembragte to guldmedaljer fra et stævne i Dalum på Fyn. Mia vandt i single, og Freja i mixed double. De to travle teenagere har i det hele taget valgt at lægge deres kræfter i klubben, som de har repræsenteret ved et utal af stævner og mesterskaber. Og de lægger ikke skjul på, at de har ambitioner og nå så langt med deres sport som overhovedet muligt, fortæller deres mor Trine Bergen i en pressemeddelelse.

- Ud over deres skole og fritidsjob, er næsten al deres tid i Grindsted Badmintonklub, som hjælpetrænere og flere gange træning om ugen, bl.a. morgentræning, talent træning, samt seniortræning, fortæller Trine Bergen og roser klubben for at skabe et stort socialt netværk, hvor medlemmerne har stor respekt for hinanden, hygger sig sammen, hjælper hinanden og coacher hinanden.

- En stor del af klubbens mål er netop det sociale netværk. Derfor er der jævnligt arrangementer som klubtur, sommerlejr, fredagshygge (natminton, bowling, fodboldgolf osv.), julehygge, sæson afslutninger, siger hun.