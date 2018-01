Fredfisk fjernes - og Engsøen bliver gjort mere klar

Grindsted: Engsøen i Grindsted kan se frem til at blive gjort en smule mere klar.

Billund Kommune har besluttet sig for at foretage en såkaldt biomanipulation. Det betyder, at der i søen skal ske en reduktion i mængden af fredfisk, og det vil på længere sigt komme til at betyde, at Engsøen bliver mere klar at se på.

- Øverst i søen er der en masse alger, som gør, at søen bliver grøn. Hvis søen var i balance, var der mange dyreplankton, som spiste algerne, og så var der få fredfisk og en rimelig stor pulje af rovfisk. Problemet er, at når der bliver mange fredfisk, spiser de de dyreplankton, som skal spise algerne, og så bliver søen grøn, fortæller Annette Læbo Matthiesen fra Billund Kommunes natur- og friluftsafdeling.