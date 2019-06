Frederik Hedes modstander blev diskvalificeret

Frederik Hede Jensen, som er opvokset i Grindsted, fortsatte lørdag sin march frem inden for professionel boksning. Det var dog en noget speciel sejr, da hans modstander blev diskvalificeret for at slå for dybt.

Grindsted: Det var en noget anderledes sejr, der lørdag aften kom i hus for den professionelle bokser Frederik Hede Jensen fra Grindsted. Ved et stævne i Horsens var han i ringen mod en spanier ved navn Ruben Garcia, og han var en fyr, der ikke helt formåede at holde sig inden for boksesportens regler. Det førte til, at han i 3. omgang blev diskvalificeret, hvorefter Frederik Hede Jensen kunne få hævet armene til sin femte sejr i seks professionelle kampe.

Spanieren slog konsekvent Frederik Hede Jensen under bæltestedet. Allerede i 2. omgang havde han ramt for dybt så mange gange, at det kostede et strafpoint, og da han efterfølgende stak Hede en lussing, efter omgangen var slut, fik han endnu et strafpoint.

I 3. omgang måtte Frederik Hede Jensen igen parere med klunkerne - og så blev spanieren diskvalificeret.

- Det er mange gange, han rammer for dybt, og han begynder at hente dem længere og længere nede, så det er helt rigtigt dømt, lød det efterfølgende fra Frederik Hede Jensen.